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В Москве полиция задержала болельщика из Алжира, обокравшего гражданку Колумбии

Происшествия
15 июля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Во время обыска у подозреваемого были найдены шесть сотовых телефонов, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гражданин Алжира, приехавший в Москву на ЧМ-2018, задержан по подозрению в краже у гражданки Колумбии, также приехавшей на чемпионат. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сотрудниками полиции в одном из хостелов в центре Москвы задержан гражданин Алжира 1967 года рождения, который подозревается в краже у гражданки Колумбии. По их словам, оба иностранных гражданина прибыли в Москву на игры чемпионата мира по футболу", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала полицейским пострадавшая, она отдыхала в баре на Манежной площади, когда неизвестный похитил со спинки стула ее сумку. В ней были деньги, документы, украшения и косметика. Общий ущерб потерпевшая оценила в 61 тыс. рублей.

В отношении алжирца возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у него были найдены шесть сотовых телефонов, полиция устанавливает их владельцев.

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