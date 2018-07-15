Ущерб от наводнений и оползней на западе Японии составил почти $400 млн

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Ущерб от мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней, которые обрушились на западную часть Японии, составил 43,69 млрд иен (около $397 млн по текущему курсу). Такую цифру в воскресенье озвучило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Отмечается, что эта оценка не является окончательной.

По последним данным, число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек, десятки все еще числятся пропавшими без вести. Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более метра осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.

Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова.