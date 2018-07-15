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В Дагестане нашли тело мужчины, которого в машине смыл селевой поток

Происшествия
15 июля, 15:07 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, июля. /ТАСС

К поискам привлекали 504 человека и три единицы техники

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МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Тело молодого человека, находившегося в попавшей под сель машине в Гунибском районе Дагестана, найдено. Его искали более 500 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В Гунибском районе 5 июля между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль ВАЗ-21099, попав под селевой поток, был смыт с дороги в низину. Позже тела трех человек, в том числе двухлетнего мальчика, были обнаружены в машине.

"По состоянию на 15 июля найдено тело парня 18 лет, пропавшего 5 июля в Гунибском районе. Поиски завершены. Всего было привлечено на поиски 504 человека и три единицы техники", - говорится в сообщение.

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