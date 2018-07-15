СМИ: найдено тело последнего пропавшего без вести при кораблекрушении на Пхукете

БАНГКОК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести при крушении судна Phoenix на Пхукете в Таиланде. Об этом сообщила в воскресенье газета Bangkok Post.

По данным издания, тело было поднято в 18:35 по местному времени (14:35 мск). Власти провинции также планируют поднять с 42-метровой глубины затонувшее судно с помощью 400-тонного крана, который был направлен из Малайзии.

5 июля два туристических судна (Phoenix и Serenata), на борту которых находились более 100 человек, преимущественно китайцев, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на Serenata 39 человек были спасены. По последним уточненным данным, на Phoenix находились 103 человека - 89 туристов и 14 членов команды. Погибли 46 человек, один числился пропавшим без вести до сегодняшнего дня, остальные 56 спасены.