В Башкирии ищут пропавшего туриста

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели, полицейские и добровольцы ведут поиски туриста, пропавшего в природном парке "Иремель" в Башкирии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как отметили в ведомстве, незарегистрированная группа из пяти туристов совершала восхождение на гору Иремель.

"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что один из туристов отделился от туристической группы для совершения самостоятельного восхождения на гору Иремель и перестал выходить на связь. В поисках туриста участвуют спасатели, добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт", сотрудники полиции и администрации парка "Иремель", - говорится в сообщении.

Пропавшему мужчине 26 лет, последний раз он выходил на связь вечером 14 июля.