Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Башкирии ищут пропавшего туриста

Происшествия
15 июля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Мужчина отделился от туристической группы для совершения самостоятельного восхождения на гору Иремель и перестал выходить на связь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели, полицейские и добровольцы ведут поиски туриста, пропавшего в природном парке "Иремель" в Башкирии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как отметили в ведомстве, незарегистрированная группа из пяти туристов совершала восхождение на гору Иремель.

"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что один из туристов отделился от туристической группы для совершения самостоятельного восхождения на гору Иремель и перестал выходить на связь. В поисках туриста участвуют спасатели, добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт", сотрудники полиции и администрации парка "Иремель", - говорится в сообщении.

Пропавшему мужчине 26 лет, последний раз он выходил на связь вечером 14 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Силуанов: пенсионная система не будет работать без повышения возраста к 2030 году
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
В Москве похоронили внука Брежнева
5
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
6
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
7
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, обвиненных в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!