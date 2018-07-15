Полиция проверяет информацию о ДТП с паломниками под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о ДТП с участием автобуса с паломниками под Екатеринбургом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее жители Екатеринбурга в социальных сетях сообщили о ДТП с участием "КамАЗа" и автобуса с паломниками. По данным пользователей социальных сетей, авария произошла на 50-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

"Правдивость данной информации мы сейчас проверяем", - сказал Горелых.

В Екатеринбурге проходят "Царские дни", посвященные 100-летию гибели последнего русского царя Николая II и его семьи. В город приехали десятки тысяч паломников, чтобы пройти крестным ходом, который возглавит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ночь на 17 июля.