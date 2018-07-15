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В детском лагере в Саратове у 18 детей выявлены признаки отравления

Происшествия
15 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

В минздраве региона сообщили, что никого из пострадавших не госпитализировали

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ТАСС, 15 июля. Признаки кишечной инфекции выявлены у 18 детей в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава региона.

"Инцидент произошел сегодня в лагере "Восход" в Саратове. У 18 детей были выявлены клинические признаки кишечной инфекции. Дети обследованы врачами на месте, никто из них не госпитализирован, им назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, всего в лагере обследдвали более 130 человек, у остальных признаков инфекции не обнаружены. Причина заболевания детей выясняется.

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