Пассажирское судно врезалось в причал на Шпицбергене

ОСЛО, 15 июля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Пассажирский катамаран Aurora Explorer, на борту которого находилось больше 120 человек, в воскресенье столкнулся с причалом в порту российского шахтерского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Как сообщил корреспонденту ТАСС генконсул РФ на Шпицбергене Юрий Грибков, около 30-40 пассажиров судна, среди которых нет россиян, получили травмы различной степени тяжести.

По словам собеседника агентства, судно, принадлежащее норвежской туристической компании Arctic Explorer AS и выполняющее летом ежедневные рейсы между норвежским Лонгйиром, Баренцбургом и законсервированным советским поселком Пирамида, перевозило иностранных туристов (преимущественно французов), ранее прибывших на архипелаг на круизном лайнере.

"К оказанию помощи пострадавшим сразу же подключилась спасательная служба треста "Арктикуголь", горноспасательный взвод, персонал больницы в Баренцбурге, где людям оказывалась первая помощь, - рассказал Грибков. - Были проинформированы спасательные службы управления губернатора Шпицбергена, которые вывезли часть пострадавших в Лонгйир двумя вертолетами".

Как сообщил ТАСС представитель координационного спасательного центра по Северной Норвегии Эйвинд Одде, в настоящий момент эвакуация туристов продолжается. Часть из них в течение дня будет переправлена на материк - в больницу норвежского города Тромсё, откуда на Шпицберген прибудет группа медиков. По словам Одде, норвежские власти первоначально получили информацию о 25 пострадавших, однако он не исключает, что их может быть больше. Наиболее частые травмы среди пассажиров судна - переломы конечностей, повреждения в районе шейного отдела позвоночника, порезы.

Норвежские власти не знают точных причин инцидента. Заместитель губернатора Шпицбергена Арве Йонсен заявил изданию Svalbardposten, что столкновение могло произойти из-за технической неисправности на судне.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на островах, где постоянно проживают около 2 600 человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург, расположенные на Западном Шпицбергене - самом большом из островов архипелага, - являются его крупнейшими населенными пунктами.