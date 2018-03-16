Завод по производству тонкомерной древесины запустили в Архангельской области

Заводы по производству тонкомерной древесины и топливных гранул (пеллет), а также модернизированный семеноводческий комплекс официально открыли в Устьянском районе Архангельской области 10 марта. Продукция предприятий ориентирована как на отечественный, так и зарубежный рынки, сообщили в группе компаний "УЛК", которой принадлежат объекты.

Приоритетный инвестпроект в области освоения лесов

Завод по выпуску тонкомерной древесины построен рядом с действующим лесопильным производством менее чем за два года. Мощность нового предприятия - 900 тыс. кубометров продукции в год. С его запуском ГК "УЛК" сможет ежегодно перерабатывать 1,5 млн кубометров хвойного пиловочника с производством продукции экспортного качества.

По словам генерального директора ГК "УЛК" Владимира Буторина, хвойный пиловочник диаметром от 6 до 14 см гораздо эффективнее и выгоднее перерабатывать и получать качественную продукцию, чем отправлять на целлюлозно-бумажные комбинаты по цене ниже себестоимости.

"Мы длительное время реализовывали балансы ниже себестоимости на Архангельский ЦБК, что заставило нас задуматься, как получать из этого прибыль. В Европе и во всем мире уже давно перерабатывают балансы диаметром от восьми сантиметров. Мы сделали то же самое", - пояснил он.

Владимир Буторин добавил, что лесоперерабатывающие предприятия Устьянского района, оснащенные современным оборудованием, способны конкурировать с ведущими мировыми производителями пиломатериалов.

В состав завода по переработке тонкомера вошли две сортировки круглых лесоматериалов, котельная, лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов и железнодорожные пути. Ранее проект строительства получил статус приоритетного в области освоения лесов. Инвестиции составили 5,8 млрд рублей, финансирование осуществлялось с участием Сбербанка России.

"Сегодня мы стали свидетелями открытия крупнейшего в России лесоперерабатывающего комплекса замкнутого цикла. Лесные ресурсы, предоставляемые в аренду "УЛК" на льготных условиях в рамках приоритетного инвестпроекта, позволяют производить продукцию высокого качества, создавать новые рабочие места, платить налоги, обеспечивая развитие и района, и всей области. Важно, что сегодня формируется новый стандарт взаимоотношений бизнеса и власти, когда с помощью федеральных и региональных инструментов поддержки бизнес не только развивается, но и вкладывает средства в социальную инфраструктуру. Такие примеры уже есть", - сказал на открытии предприятия губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Владимир Буторин добавил, что холдинг планирует построить лесопромышленный комплекс в Архангельске на базе бывшего Соломбальского ЛДК. В год он сможет перерабатывать 1,5 млн кубометров пиломатериалов. "Мы сделаем небольшую корректировку проекта, к концу года завершим проектно-сметную документацию. В 2019 году начнем строительство, которое планируем завершить в 2021 году", - сообщил гендиректор ГК "УЛК".

Безотходное производство

В этот же день ГК "УЛК" официально открыла пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн топливных гранул в год. С его вводом лесопромышленный холдинг перешел на безотходное производство. Древесная кора, к примеру, будет утилизироваться в биокотельной, опилки станут перерабатываться для выпуска пеллет премиум-класса, которые являются экологически чистым топливом. В финансировании проекта принял участие Альфа-банк.

Как отметили в ГК "УЛК", потребление пеллет в России и мире растет. Эта продукция востребована в первую очередь в Европе, куда экспортируется 84% российских топливных гранул. Пеллетный завод в Устьянском районе станет производить древесные топливные гранулы премиум-класса с низким уровнем зольности (массовая доля золы 0,5%) и высокой теплотой сгорания.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что построенные в Архангельской области объекты полностью соответствуют принципам, заложенным в разрабатываемую Стратегию развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года.

"Это принцип увеличения добавленной стоимости на единицу производимой древесины - здесь высокотехнологичное производство, современное оборудование, высокопроизводительные рабочие места", - сказал Евтухов. - [Выстроен весь процесс] - от заготовки леса и, заканчивая утилизацией всех отходов, которые появляются. Это одно из основных направлений сегодня, и ко всем инвесторам, которые приходят и реализуют приоритетные инвестиционные проекты в РФ, предъявляются требования по вовлечению в оборот всех отходов, которые появляются [в результате производства]".

9 млн сеянцев в год

Третьим объектом, открытым в Устьянском районе, стал модернизированный семеноводческий комплекс. Он начал работать еще в 2013 году в составе Единого лесопожарного центра Архангельской области, однако для повышения эффективности в 2016 году передан региональным правительством в долгосрочную аренду группе компаний "УЛК". Холдинг вложил в реконструкцию лесопитомника более 100 млн рублей. Менее чем за год были переоборудованы теплицы, обновлено оборудование, заменены все инженерные сети, модернизирована система полива и, как следствие, увеличились количественные и качественные показатели при выращивании сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.

В 2017 году в центре выращено 6 млн сеянцев, а в текущем этот объем планируется увеличить до 9 млн, что позволит обеспечить посевным материалом не только предприятия "УЛК", но хозяйства в СЗФО.

"Важно, что приоритетный инвестпроект реализуется вместе с шагами по выращиванию лесного материала. Ведь одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, - восстановить лес и природу, которая нас окружает", - сказал на открытии предприятий министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Глава Архангельской области добавил, что проекты ГК "УЛК" являются примером успешной реализации новых направлений развития лесной отрасли и грамотного использования лесных богатств. "Мы в свою очередь, безусловно, оказываем и будем оказывать таким предприятиям всю необходимую поддержку", - подчеркнул Орлов.

По его словам, регион должен эффективно использовать свой лесной потенциал. Для этого необходимо развивать глубокую переработку древесины, биоэнергетику и биохимическое производство, деревянное домостроение и при этом решать социальные задачи.