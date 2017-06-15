В Удмуртии начата проверка сообщений о нарушении прав жильцов аварийного дома

ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка начата в Удмуртии по факту обращения жительницы Ижевска о нарушении прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Об этом в четверг сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике начата доследственная проверка по обращению жительницы города Ижевска, поступившему на "Прямую линию с президентом Российской Федерации" по вопросу нарушения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева. Несмотря на то, что из-за аварийного состояния дома проживание в нем представляет опасность, в план расселения он включен на 2029 год.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ижевска по статье "Халатность" УК РФ.