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В Удмуртии начата проверка сообщений о нарушении прав жильцов аварийного дома

Политика "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
15 июня, 17:03 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 15, июня. /ТАСС

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ижевска по статье "Халатность" УК РФ

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ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка начата в Удмуртии по факту обращения жительницы Ижевска о нарушении прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Об этом в четверг сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике начата доследственная проверка по обращению жительницы города Ижевска, поступившему на "Прямую линию с президентом Российской Федерации" по вопросу нарушения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева. Несмотря на то, что из-за аварийного состояния дома проживание в нем представляет опасность, в план расселения он включен на 2029 год.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ижевска по статье "Халатность" УК РФ.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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