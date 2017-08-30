В Пентагоне не комментируют возможность переброски сил США в Южную Корею

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство обороны США не намерено обсуждать свои потенциальные ответные шаги на действия КНДР, но американские военные готовы применить "весь спектр имеющихся средств" для защиты от Пхеньяна. Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявил представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

"Мы не комментируем возможные ответные меры. Скажу лишь, что мы по-прежнему готовы защитить себя, своих союзников и использовать весь спектр имеющихся в нашем распоряжении средств против усиливающейся угрозы со стороны Северной Кореи", - сказал представитель Пентагона.

Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Республики Корея сообщило о том, что военные США рассматривают возможность развертывания в Южной Корее своих стратегических вооружений. В число возможных мер входит переброска американских стратегических бомбардировщиков B-52, B-2 и B-1B, истребителей F-35, а также авианосцев.