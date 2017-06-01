Прокуратура в Чечне попросила заблокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура одного из районов Чечни потребовала заблокировать доступ к сайтам, которые публикуют карикатуры французского сатирического издания Charlie Hebdo, сообщается на сайте надзорного ведомства республики.

"В ходе мониторинга сети интернет прокуратурой (Шалинского -прим. ТАСС) района установлены факты размещения рисунков и карикатур в поддержку французской сатирической газеты Charlie Hebdo, преследующих цель оскорбить религиозные чувства верующих. Указанное явилось основанием для предъявления в Ленинский районный суд г. Грозного искового заявления об ограничении доступа к материалам,... распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды" - говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что "редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна". Она, по его словам, не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы.

Французский сатирический еженедельник ранее публиковал целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер 2016 года содержал публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, которое унесло жизни 92 человек, а также убийству посла РФ в Турции. Также, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек. В октябре прошлого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.