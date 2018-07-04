Смоленский Свято-Успенский собор XVII века передан в собственность РПЦ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор передан в собственность Русской православной церкви. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Росимущества.

"Объекты ансамбля собора переданы в собственность Смоленской епархии Русской православной церкови для использования в соответствии с целями ее деятельности. Акт приема-передачи имущества подписали руководитель управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях Виталий Бухтеев и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Среди переданных объектов - Собор Успения Богородицы, Колокольня Успенского собора, Собор Богоявленский и другие объекты ансамбля кафедрального собора", - рассказали в пресс-службе.

"Что касается Свято-Успенского кафедрального собора, мы поставили юридическую точку: службы велись, и собор находился в безвозмездном пользовании. Сейчас государство вернуло свои юридические долги и передало его в собственность Русской православной церкви, для мирян и населения Смоленска ничего не поменяется. Мы с большим удовольствием и удовлетворением встречаем это событие, поскольку не сомневаемся, что в лице епархии эти знаковые памятники найдут самого рачительного и заботливого хозяина из всех возможных", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Росимущества Сергея Аноприенко.

Кафедральный собор Смоленска построен в память об обороне города 1609-1611 годов на месте одноименного уничтоженного собора XII века. Возведение нового здания началось в 1677 году и завершилось в 1740 году. В 1767-1772 годах собор перестроили, оставив пятиглавие, сохранившееся до наших дней. Территория Соборной горы со Свято-Успенским кафедральным собором включена в "Свод памятников архитектуры и монументального искусства России".