Москвичи довольны реставрацией здания бывшей Екатерининской больницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая публичная экскурсия прошла в пятницу в комплексе зданий бывшей Екатерининской больницы на Страстном бульваре, в котором сейчас расположен столичный парламентский центр. Как рассказали ТАСС участники экскурсии, они остались довольны результатами реставрации комплекса.

"Даже не могу представить, какой объем работы был проделан реставраторами. Я здесь бывала раньше, когда в здании находилась больница, посещала свою подругу. И сейчас я в шоке от этого великолепия, от этой проделанной работы. Очень довольна, что попала сюда", - сказала москвичка Людмила Шевченко.

По следам реставраторов

После встречи в холле с экскурсоводом, историком архитектуры Ниной Коноваловой, и краткого рассказа о том, когда был построен особняк и кому принадлежал, группа поднялась по парадной чугунной лестнице на второй этаж, где их встретил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Сегодня у нас первая публичная экскурсия, и вы первые, кто смог открыто посетить стены Мосгордумы. Дума была организована в 1786 году. Тогда ее члены выбирались по принципу сословий, она состояла из городского головы и гласных, предшественников современных депутатов. А сегодня в Мосгордуме работают 45 депутатов, они представляют москвичей из всех округов. Заседания проходят не реже одного раза в месяц", - приветствовал гостей Шапошников.

СПРАВКА Комплекс зданий на Страстном - памятник архитектуры конца XVIII века, построенный для семьи князя Гагарина. В начале XIX века здесь располагался Английский клуб, а после пожара 1812 года и реконструкции усадьбы - Екатерининская больница. Несколько лет назад комплекс находился в полуразрушенном состоянии, но в 2011 году московские власти приняли решение его восстановить. Реставрационные работы закончились в феврале 2015 года, а уже в ноябре сюда переехала Московская городская дума.

Председатель Мосгордумы пригласил москвичей продолжить экскурсию в холле второго этажа, где при реставрационных работах была обнаружена уникальная находка. "Еще самый первый особняк, который был выстроен здесь для князя Гагарина по проекту Матвея Казакова, включал в себя остатки более древних белокаменных палат. С тех пор здание неоднократно перестраивалось - после пожара 1812 года, при устройстве больницы. И к нашим дням на внутренних стенах накопилось более 3 см штукатурки. Во время работ реставраторам удалось очистить стену, которая скрывала фрагменты первоначального, исторического фасада: их решено было сохранить и вписать в интерьер Московской городской думы", - рассказала Коновалова.

Далее экскурсантов ждал главный зал для торжественных церемоний. "Сегодня здесь проходят встречи официальных делегаций, подписание соглашений, а раньше это был парадный зал, здесь проводились балы и приемы. Один из них - в честь князя Багратиона в 1806 году - с цыганами, медведями, сотней перемен блюд - описал в романе "Война и мир" Лев Толстой", - отметила экскурсовод.

Большой светлый зал с расписным потолком, хорами для музыкантов и пышной люстрой явно произвел впечатление на участников экскурсии. "Очень красиво", - поделилась впечатлениями пенсионерка Тамара Шестопал. "Прекрасное здание, и нам повезло с экскурсоводом, рассказывает естественно, живо, ненатянуто", - добавила ее подруга, в прошлом инженер-строитель, пенсионерка Татьяна Верташкина.

Уникальные находки

Экскурсия продолжилась в саду, который был восстановлен по чертежам Осипа Бове: архитектор занимался реконструкцией усадьбы после пожара 1812 года, где уже в 20-е годы XIX века функционировала Екатерининская больница. В парке расположена отреставрированная беседка, где сейчас работает читальня парламентской библиотеки и церковь св. Александра Невского, восстановленная по чертежам 1870-х годов.

"В советское время храм использовался как склад и слесарная мастерская. Реставраторы провели очень серьезную работу. Любой, особенно такой масштабной, реставрации предшествуют археологические раскопки. И здесь было найдено огромное количество уникальных вещей: камни граната для ювелирных работ общим весом около 2,5 кг, клад из 42 монет, множество предметов, относящихся к XVII-XIX векам, коллекция оружия XIX века", - рассказала Коновалова.

Новое время

После сада экскурсанты осмотрели новое здание Мосгордумы, посетили смотровую площадку, где можно увидеть зал заседаний, побывали в библиотеке думы. "Мало посмотрели. Хочется увидеть больше помещений, на других этажах и старого, и нового зданий. Мы с мужем любим экскурсии и всегда пытаемся попасть куда только можно. А многие часто не понимают, зачем ходить смотреть здания, а ведь это очень интересно", - отметила москвичка Марина Кальмучина.

"Мероприятие очень понравилось. Как только увидели информацию о том, что организуется эта экскурсия, одни из первых записались. После экскурсии появилось представление, как организована работа Мосгордумы, мы увидели то, где эта ежедневная работа происходит", - сказала Зинаида Седорцова. Она пришла на экскурсию вместе с дочерью, зятем и трехмесячным внуком.

"Когда сын закапризничал, я думала, в связи с этим будут сложности, ведь нам всего три месяца. Но нет, сотрудники Мосгордумы нам сразу помогли, мы смогли спокойно покормить сына", - добавила ее дочь Анна Куандыкова.

Успеть записаться

Публичные экскурсии в комплекс зданий Мосгордумы прошли в пятницу в 11.00 и 14.00 мск. В них приняли участие в общей сложности 58 человек. Экскурсионные группы были сформированы по предварительной открытой записи: впервые на экскурсию по столичному парламенту могли попасть все желающие. Информация об экскурсиях была размещена на сайте Мосгордумы 10 августа, списки участников были сформированы меньше чем за сутки. Как пояснили в пресс-службе Мосгордумы, подобные экскурсии будут проводиться и в будущем.