В день города Тверская превратилась в парк развлечений по мотивам любимых кинофильмов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Год российского кино, возможно, так бы и остался незамеченным большинством москвичей, если бы городские власти не ухватились за идею сделать киношную тематику главной изюминкой празднования 869-летия города и на целый день превратить Охотный ряд и Тверскую в огромный парк развлечений, основанный на тематике с детства знакомых и любимых фильмов. Корреспондент ТАСС, побродив по центру города, пришел к выводу, что задумку организаторов в целом можно считать удачной, хотя и не без недостатков.

Как свинарка и пастух тирамису готовили

В киногородок с павильонами, где вместо вывесок были названия фильмов, москвичи и гости столицы попадали сразу же из выхода станции метро "Площадь революции". Проход на Красную площадь, где еще не отгремели фанфары официального открытия праздника, был блокирован полицией, и чтобы попасть на Тверскую, надо было сделать крюк, обогнув гостиницу "Москва" и пройдя мимо здания Госдумы.

Гостей уже ждали волонтеры-глашатаи. "Буквально через 30 секунд у нас начнется мастер-класс по приготовлению тирамису", - надрывался молодой человек у входа в павильон "Свинарка и пастух". Благообразная бабушка замерла на входе и с недоумением уставилась на волонтера: "Что-то я не припомню, чтобы Зельдин с Ладыниной в фильме тирамису готовили?"

Как выяснилось, заморский десерт появился в программе мастер-класса по воле известной актрисы, которая ведет свое кулинарное шоу на одном из федеральных телеканалов. Собственно, мастер-класс и был его выездной версией. Помимо тирамису тут можно было научиться готовить оладушки, которые больше вписывались в контекст культовой советской кинокомедии.

Сам себе актер

Прямо напротив здания Госдумы снимали кино. Не бутофорское, настоящее. Организаторы решили взять некоторые эпизоды из российской картины "Стиляги" и переснять их с участием массовки, которую отбирали, гримировали и готовили к появлению в кадре прямо на улице, в импровизированных гримерках и артистических.

Особо трудных задач не ставили: группы людей должны были эффектно пройтись по пешеходному переходу, перекрывая собой профессиональных актеров, которые танцевали зажигательный рок-н-ролл. Самые удачные кадры должны войти в финальную версию видеофильма, который его создатели обещали выложить в интернет, чтобы каждый смог не только насладиться атмосферой 60-х, но и увидеть себя в кадре. Снимать обещали до позднего вечера.

"Думали, что отбоя не будет от желающих, но пока гримеры и костюмеры справляются. Неизвестно, правда, сколько еще народу придет нас съемки", - поделился один из продюсеров необычной картины.

Москвичи удивлены и довольны

"Ну, наконец-то, на Тверскую трамвай вернули, а то все плакали, что троллейбусы отменили, а вот теперь тут трамвай будет ходить", - шутит грузный мужчина средних лет в фирменном пиджаке с погонами "Охрана РЖД" - то ли настоящий представитель охраны, то ли ряженный, не поймешь.

Около центрального телеграфа действительно будто из-под земли выросли рельсы, на которых старинный трамвай. Стоящая рядом табличка гласит, что этот вагон называется "Татра Т2", что он возил людей с 1959 по 1981 годы и мог развивать скорость до 65 км в час. К трамваю из "Стиляг" быстро выстраивается очередь желающих сфотографироваться. К слову, Тверская просто кишит людьми с дорогими камерами наперевес, поскольку в соцсети можно запостить не только трамвай, но и роскошный "Кадиллак" из тех же "Стиляг", трон Завулона из "Ночного дозора", а также знаменитый фургон из "Места встречи изменить нельзя", на котором Жеглов гнался за Фоксом.

А вот на площадке "Гостей из будущего" установили огромный миелофон, который читает мысли человека вслух, если приложить к нему ладошку. Доверчивые дети отходят от агрегата в растерянности: то ли правду сказал волшебный кристалл, то ли обманул. А взрослые от души хохочут, особенно когда женщинам средних лет так называемый оракул сообщает о "Сашке, который должен был позвонить и не позвонил".

"Мы очень довольны, что пришли сюда сегодня, - признаются москвичи Наталья Измайлова и Иван Истаров. - Знакомые и любимые фильмы стали нам ближе и, конечно же, теперь мы будем их пересматривать с новым чувством. Спасибо организаторам, видно, что они стараются для народа, а не для галочки".

Проиграли конкуренцию

На площадке любого фильма можно подкрепиться какой-то знаковой едой. "Война и мир", например, предлагает пожарскую котлету, а "Стиляги" - мороженое, как будто и впрямь из 60-х. Впрочем, ажиотажа в импровизированных кафе не наблюдается, поскольку не всякий готов отдать за одну порцию 250-350 руб., будь она самая киношная.

А вот где яблоку действительно негде упасть, так это в сетевых закусочных, которые встречают горожан на Пушкинской площади. Вероятно, пока организаторам не под силу изменить гастрономические привычки большинства горожан.