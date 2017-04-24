В пути с инновациями: как новый метропоезд "Москва" сделал жизнь пассажиров комфортнее

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Шесть поездов нового поколения "Москва" (765-й серии) со сквозным проходом, улучшенными техническими характеристиками и модернизированной системой безопасности начали курсировать на одной из самых загруженных линий столичного метро — Таганско-Краснопресненской. ТАСС выяснил, как пассажиры метро восприняли новый состав и какие технические новинки уже успели протестировать в пути.

С заботой о пассажирах

Днем на станции "Выхино", как обычно, оживленно. Чтобы прокатиться на новом поезде "Москва", пришлось пропустить три состава предыдущих серий. И вот долгожданный поезд прибывает на перрон. Плавные очертания состава заметны издалека: на "носу" кабины машиниста крупными буквами гордо cияет надпись "Москва", яркими вспышками на сером фоне вагонов смотрится змейка фирменной символики "Московского транспорта", крышу поезда окаймляет красная полоска.

Двери новых поездов "Москва" уже успели прозвать "нежными". Проемы не только шире своих предшественников (1400 мм против 1250 мм в вагонах предыдущей модели), но и сконструированы так, чтобы не ударять и не зажимать пассажиров. Двери не сомкнутся, если между проемами будет находиться человек или сумка.

Протестировать новые двери вызвалась мама двоих детей Анжелика, которая уже однажды пострадала от дверей одного из поездов старого типа. Заходим в поезд, вытягиваем руку между дверными проемами.

"Система сработала, и в нескольких сантиметрах от руки двери снова перешли в режим открытия. В прежних вагонах такого бы не случилось", — отмечает собеседница агентства.

Эти составы значительно отличаются от предшественников: широкие дверные проемы, межвагонных перегородок нет — все это позволило увеличить вместимость салона на 15%. В центре вагона установлены поручни. За них можно держаться, на них можно облокотиться. Теперь поручней в салоне стало на 30% больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

Открывшие сезон велосипедисты уже успели облюбовать специально огороженные для них места — двухколесный транспорт удобно размещается на площадках в головных вагонах поезда. Эти площадки могут использовать мамы с детскими колясками и пассажиры с ограниченными возможностями здоровья. В салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха, которые распределяются равномерно по составу, включая переходы между вагонами.

Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру — "теплый".

Поезд идет плавно и довольно тихо. Это стало возможным благодаря установке шумопоглощающих колес. "Раньше зачастую за шумным стуком не было слышно объявления остановки или аудиосообщения машиниста. В новых поездах уровень шума значительно ниже. Это я еще как меломан говорю, без наушников с музыкой в метро не спускаюсь", — признается учитель географии Евгений Борисов.

Рай для "гаджетоманов"

Московский метрополитен первым в мире оборудовал вагоны "Москва" зарядками для гаджетов — по четыре USB-разъема в каждом вагоне. Прямо над ними — интерактивные экраны, где можно построить маршрут до любой станции метрополитена и узнать потраченное в пути время. Эта "цифровая точка" стала самой популярной в новом поезде — любопытные пассажиры выстраиваются в очередь, чтобы составить маршрут и зарядить гаджет.

Студенты-одногруппники Дмитрий и Егор спорят, как лучше доехать от "Дубровки" до "Владыкино". Один из них предлагает добраться с пересадкой на метро, другой – доехать по прямой на поездах Московского центрального кольца.

"В метро не так давно появились стойки для зарядки гаджетов — удобно, но необходимо время, чтобы зарядить мобильный телефон. Сейчас можно "заряжаться" прямо в дороге, это и время экономит, и позволяет провести время с пользой. При том что Wi-Fi работает так же быстро, как и в других поездах", — делится впечатлениями с ТАСС работник одного из столичных банков Юрий Гордеев.

По его словам, единственное неудобство нынешних USB-разъемов: пока ими можно пользоваться только стоя, для сидячих пассажиров такая услуга не предусмотрена.

Под контролем машиниста

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, кабина в поезде "Москва" просторнее и спроектирована с учетом советов самих машинистов. Вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста.

"При разработке кабины машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда. Там новое ортопедическое кресло, кабина спроектирована так, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. Для удобства микрофон в кабине поезда "Москва" работает по принципу "свободные руки", — отмечает заммэра.

Директор по производству ОАО "Метровагонмаш" Виктор Забадыкин в беседе с корреспондентом ТАСС отмечает, что машинисты получат дополнительный контроль над ситуацией в вагонах. Они смогут выводить себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении. По его словам, в каждом вагоне устанавливаются шесть широкоформатных камер видеонаблюдения, которые позволят "полностью охватывать происходящее внутри”.

С 2017 по 2020 год столичному метро будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Согласно условиям контракта, завод — изготовитель поездов (ОАО "Метровагонмаш") должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.