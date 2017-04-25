Брызги лета: фонтаны в Москве готовятся к теплому сезону

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сезон водной феерии в Москве по традиции начнется в конце апреля и продлится до октября. Сотни фонтанов включат почти одновременно, с разницей в полминуты, во всех уголках столицы.

Сотрудники ГБУ "Гормост", в эксплуатации которого находятся почти 60 фонтанов, контролируют техническое состояние водометов, проводят плановую проверку инженерных систем сооружений. В этих работах задействовано более 250 работников учреждения.

Готовь к лету с осени

Подготовка к летнему сезону начинается еще осенью, сразу после окончания консервации фонтанов. "В это время проводится планово-предупредительный ремонт насосного, электромеханического оборудования, подводных светильников, систем автоматизированного управления", — рассказывает сотрудник ГБУ "Гормост" Алексей Степанов.

Под его руководством бригада коммунальщиков подключает фонтаны на Манежной площади. В арсенале рабочих — мойки высокого давления, швабры, тряпки и резиновые сапоги. Драить, мыть, вытирать и очищать начинают рано утром. "Десант" в водоотталкивающих костюмах высаживается в чашу самого большого фонтана Москвы.

"Водный комплекс на Манежной площади включает 12 фонтанов, главный из них называется "Гейзер", поскольку его струи выстреливают подобно гейзеру. Фонтан, водяные струи которого омывают четырех коней, называется "Четыре времени года". За мощными крупами коней, прямо над дорожкой бьет "Завеса", в мозаичной имитации русла реки Неглинки поселились герои сказок — от Ивана-царевича с Василисой Прекрасной до спящей русалки", — проводит экскурсию Степанов.

По его словам, активная фаза подготовки фонтанов стартовала во второй половине марта.

"К концу апреля мы должны провести пескоструйную очистку гранитных поверхностей чаш, промыть их с применением аппаратов высокого давления и моющих средств, отремонтировать гранитную и мраморную облицовку фонтанов", — рассказывает специалист.

Душ для фонтана

Тем временем рабочие приступили к промывке мозаичной чаши и фигур коней. Вооружившись специальным оборудованием, они распыляют шампунь со щелочью на скульптуры. Средство помогает быстро избавиться от грязи, скопившейся за зиму.

"Шампунь совершенно безвреден, его можно использовать для очистки мрамора, гранита, других поверхностей", — говорит сотрудник Гормоста. Через некоторое время с помощью моек высокого давления спецсредство смывают — сильные струи выбивают грязь из самых труднодоступных мест. Душ фонтану устраивают несколько раз, чтобы скульптуры засияли чистотой.

Следующий этап — очистка чаши фонтанов. Мозаичное дно аккуратно моют пушистыми швабрами, используют и шампунь. Все 12 фонтанов комплекса на Манежной площади очистят в течение нескольких дней.

"Затем в чаши заливается вода и делается пробный пуск. Лишь после гидравлических испытаний в фонтанах устанавливаются специальные приспособления для распыления водных струй и настраивается освещение каждого комплекса", — рассказывает собеседник агентства.

Алексей Степанов напоминает, что фонтаны не место для купания. "В чаше фонтана установлена современная система подсветки, которая имеет довольно сложный механизм, и не разбирающийся в этом человек может данный механизм повредить, находясь в фонтане", — отмечает специалист.

По его словам, наиболее уязвимы струеобразующие элементы и декоративная подсветка в чаше. "Для работы фонтанов используется оборотная вода, которая не предназначена для питья и купания", — предупредил Степанов. После купаний в фонтанах часто приходится вновь проводить регулировку высоты и направления струй.

От светодинамического до плавающего

Всего в Москве около 600 фонтанов, Гормост обслуживает самые знаковые и необычные. Среди них, например, фонтан "Александр и Натали" на площади Никитских Ворот. Он построен к 200-летию со дня рождения Пушкина и расположен у Вознесенского храма, где венчались поэт и первая красавица обеих столиц. Фонтан примечателен тем, что вода в нем проходит через угольные фильтры.

У метро "Кузьминки" располагается самый большой фонтан в Европе — "Музыка славы", посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он буквально "нашпигован" смыслами и символами. Здесь и "Фанфары победы" (21 метр в высоту), и "Пирамида памяти", и ниспадающие струи — символ слез и памяти, и струи, бьющие вверх, символизирующие праздничный салют.

Один из самых знаменитых фонтанов Москвы — расположенный на Пушкинской площади одноименный фонтан. Он был построен в 1950 году, и с тех пор там назначает друг другу встречи полгорода, и всем находится место. Он стал одним из символов столицы для нескольких поколений москвичей.

Заботится Гормост и о плавающих фонтанах на Водоотводном канале. Группа из четырех понтонов с насосами, дающими высокие струи, расположилась в акватории канала между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами. Фонтаны появились здесь в 1995 году, в 2006-м изменился струйный дизайн: вместо простых высоких струй на речной глади появились замысловатые узоры.

На балансе Гормоста и светодинамический фонтан в государственном музее-заповеднике "Царицыно" — подарок горожанам на 860-летие Москвы. Фонтан образуют 878 струй, почти 3 тыс. светильников и музыкальная установка. Число возможных фигур гидропластики практически бесконечно.

Акустическая система фонтана устроена так, что музыку слышно практически с любого берега пруда.