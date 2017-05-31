Московские каникулы: безопасность ребенка – на первом месте

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Завтра, 1 июня, стартуют первые смены в летних оздоровительных лагерях. В этом году московские дети смогут отдохнуть по бесплатным путевкам в лагерях и базах отдыха Московской области, Краснодарского и Ставропольского края, Ленинградской и Ростовской областей, Республики Беларусь, Кавказских Минеральных вод и др.

Прежде чем ребята отправятся отдыхать, лагеря проходят проверки. Крупнейший организатор детского отдыха в столице - ГАУК "Мосгортур" проверяет базы отдыха, с которыми работает, в три этапа.

На первом этапе проверяется наличие полного пакета документов от Роспотребнадзора, от МЧС и других служб, а также соответствие базы техническому заданию Мосгортура.

Вторые проверки проходят перед открытием смен, в мае, во время которых комиссия смотрит, были ли исправлены допущенные ранее нарушения.

Третий этап проверок запланирован на то время, когда дети уже находятся в лагерях. Причем, по словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, это может быть не одна, а несколько проверок.

“Даты проверок мы держим в секрете", - пояснил он.

Камеры по периметру

Перед летним сезоном 2017 года Мосгортур проверил 34 базы отдыха. На одну из таких проверок вместе со специалистами поехал корреспондент ТАСС.

Оздоровительно-образовательный центр "Патриот" находится в Рузском районе Московской области. Лагерь начал работу в 2003 году и принимает в основном кадет. Если проверка пройдет успешно, на вторую смену сюда приедут 250 детей-льготников из Москвы.

“С лагерем “Патриот” мы работаем в первый раз. На первом этапе проверки в марте здесь было выявлено небольшое количество недочетов. Например, не было мебели в холлах в спальных корпусах, антимоскитные сетки стояли невезде, небольшие замечания по пищеблоку, в некоторых комнатах требовался косметический ремонт”, - рассказывает менеджер отдела управления проектом ГАУК “Мосгортур” Виктория Стронина, приехавшая в составе проверочной группы в лагерь.

Как объясняет директор лагеря Александр Денисов, образовательный центр работает круглый год, в связи с этим не все можно было подготовить к лету в тот момент.

“Так, когда первая проверка проходила, мы не все спальные корпуса смогли подготовить к летней оздоровительной кампании, потому что в тот момент они были заняты детьми. Другие замечания были связаны с тем, что надо было где-то что-то подкрасить, подрегулировать, ту же сантехнику освежить, места для личной гигиены подготовить”, - говорит Денисов.

Проверка начинается с соблюдений мер безопасности на территории, делегация смотрит, в каком состоянии забор, сплошной ли он, сколько постов охраны, как установлены видеокамеры и т.д. Лагерь занимает 22 га.

“Камеры установлены по всему периметру лагеря, в спальных корпусах, в местах организации питания и мероприятий. Услуги по обеспечению безопасности оказывает частное охранное предприятие, у нас также есть своя, штатная служба безопасности и дружинники”, - отмечает Денисов.

Он добавляет, что в лагере есть медблок с соответствующей лицензией, в нем работают врач и три медсестры.

В “Патриоте” ежегодно отдыхают, приезжают на сборы и всевозможные соревнования 8-9 тыс. детей. В смену лагерь принимает 400 человек. Они живут в четырех спальных корпусах, каждый рассчитан на 100 мест. Туда и направляются проверяющие.

“Идет уборка, моются окна, мы видим, во всех комнатах есть москитные сетки, это было как раз одно из замечаний предыдущей проверки, и лагерь его исправил. Кроме того, не было мебели в холлах, а она нужна, здесь собирается отряд, обсуждает свои мероприятия, сейчас мебель завезли”, - отмечает Стронина.

Она внимательно осматривает комнаты для детей и вожатых. Вся мебель, матрасы в наличие, не хватает только штор. Но руководство лагеря обещает их повесить, как только домоют окна. “Мы позже созвонимся с лагерем и спросим, повесили ли в комнатах, которые мы себе отметили, шторы”, - говорит менеджер Мосгортура.

В корпусе на четыре комнаты, каждая рассчитана на трех человек, один санитарный блок – душ и туалет. В них несколько кабинок. Проверяется качество сантехники, отсутствие ржавчины, подтеков или плесени, замки на дверях, наличие ногомойки, воды в кранах, света и т.д.

“В первую проверку у нас было замечание, что нет душевых шторок. И их по-прежнему нет, это тоже отметим, как замечание, и обратим внимание администрации лагеря на то, что душевая должна быть отгорожена шторкой, и ее нужно повесить”, - объясняет Стронина.

Она указывает на стоящий в коридоре кулер с водой.

“Мы также проверяем наличие питьевого режима. Обязательно на каждом этаже должен быть или кулер, или питьевой фонтанчик. Руководитель лагеря будет следить, чтобы вода у детей не заканчивалась, чтобы были стаканчики и всегда можно было попить”, - добавляет проверяющая.

Ватрушки под контролем

Одним из главных пунктов проверки любого лагеря является пищевой блок – столовая, кухня. В лагере “Патриот” он расположен в здании, где также есть актовый зал на 280 посадочных мест и танцевальный зал. Окна последнего выходят на открытую площадку и при желании можно быстро организовать дискотеку на улице или музыкальное мероприятие.

В столовой два зала – на 260 и 140 мест. “Важно, чтобы вся смена смогла здесь поместиться одновременно. Мы также осматриваем освещение, вентиляцию, окна. Что касается кухни, то мы ее проверяем вместе с экспертами МосГИК (Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). Они настоящие мастера и проверяют абсолютно все”, вплоть до количества ножей и вилок”, - рассказывает Стронина.

Кухня разделена на несколько цехов – зону раздачи пищи, холодный цех, где идет приготовление салатов, нарезка масла, стоят холодильники, цех для приготовления супов, компотов, кондитерский цех, зону обработки посуды и проч. По словам повара Елены Лелиной, все проверяется строго, в том числе и во время смены.

“Проверяющие смотрят, как приготовили, при какой температуре подали блюдо, все-все”, - говорит она.

“А вообще ребята больше всего любят выпечку, наши ватрушки с творогом и джемом, пиццу любят”, - добавляет Лелина, показывая на большой, глубокий таз, сверху накрытый решеткой. “Это дежа, или тестомесильная машина. С ее помощью и появляются наши ватрушки”, - объясняет она.

Учимся думать и играть

Оставив специалистов МосГИК проверять кухню, менеджеры Мосгортура идут смотреть учебный блок и спортивные площадки. “Аудитории в учебном корпусе соответствуют требованиям по освещенности, правда, парты сейчас стоят, как в школе, но мы их переставим. Будет либо п-образная расстановка, либо круговая, в зависимости от мастер-класса”, - объясняет менеджер отдела программ детского, семейного отдыха и дополнительного образования Мосгортура Ксения Комышанова.

Рядом с учебными классами расположены площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, полоса препятствий для сдачи нормативов комплекса “Готов к труду и обороне”, площадка с турниками. “На спортивных площадках мы проверяем крепость всего оборудования, турников, чтобы не было никаких острых углов. Покрытие допускается травянистое, утрамбованная земля, или вот эта специальная крошка”, - добавляет Виктория Стронина.

В лагере есть и полноценный стадион с искусственным газоном, размеченными беговыми дорожками и трибунами. “Покрытие здесь выше всяких похвал. Лавочки в порядке, а вот сетка за основными воротами провисла, ее надо закрепить”, - говорит Комышанова.

По ее словам, в лагере со второй смены будет проходить программа Мосгортура “Учимся думать”.

“Ее цель в обучении детей стратегическому, тактическому мышлению и развитию интеллектуальных способностей. Программа состоит из трех блоков - шахматы, программирование и робототехника. При этом, максимальное количество мероприятий пройдет на улице. Например, ребята будут участвовать в игре "Гигантские шахматы", где сами будут исполнять роль какой-то фигуры”, - отмечает Комышанова.

Итоги проверки

Проверка длится несколько часов. В результате специалисты Мосгортура и МосГИК увиденным удовлетворены.

"С круглогодичными базами работать всегда легче, чем с сезонными, в силу того что у них всегда все готово, все время идет текущий ремонт, капитальный всегда запланирован. Все у этого лагеря хорошо, есть мелкие недочеты, которые всегда у лагерей находятся, но их можно оперативно устранить", - резюмирует Виктория Стронина.

В МосГИК добавляют, что у инспекции также есть ряд мелких замечаний, но они устранимы и безопасности детей не угрожают.

О детском отдыхе

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. Ежегодно он организует отдых в загородных лагерях по путевкам правительства Москвы для более чем 60 тыс. детей. Для работы во всех лагерях Мосгортур готовит 4 тыс. вожатых в Центральной школе московских вожатых.

Все программы отдыха для детских лагерей и городских проектов учреждение разрабатывает самостоятельно. В этом году ребят ждут семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них - "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия". Прошлогодние программы при их реализации в текущем году обновлены.