"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Художники со всего мира воссоздали атмосферу сказочного леса в Останкинском парке на ВДНХ. В этом году посетители III ежегодного фестиваля искусств "Вдохновение" совершают прогулку в таинственном лесу с сотней сказочных персонажей, могут понаблюдать за полетом светящихся рыб и станцевать с героями мифов.

"Темой фестиваля этого года стала "Природа вдохновения", - пояснили ТАСС в пресс-службе ВДНХ. Над маршрутом протяженностью в один километр в настоящем лесном массиве трудились художники со всего мира, при этом "волшебный лес" оживает только под покровом ночи, окутывая посетителей единым пространством загадочных фигур и звуков.

Совершая прогулку в "мистическом" парке, кажется, уже нельзя вырваться из придуманного художниками ландшафта - маршрут продуман таким образом, что, двигаясь по одностороннему движению, побываешь в гостях у всех обитателей леса. Эффект присутствия создается с помощью объемных проекций, световых и кинетических скульптур, интерактивных объектов и звука.

Загадки на каждом шагу

Маршрут сказочного леса начинается с прохода через тоннель "Небесных люмильеров" - цветных бутонов на лианах, вплетенных в деревья. Гигантские фигуры извиваются в разные стороны и светятся всеми цветами радуги. Тут же из-за кроны деревьев доносится пение птиц, неясное бормотание, шорохи, треск. Неясные тени, скользящие над водой, как будто подсказывают - ты здесь не один, за тобой наблюдают лесные обитатели и хранители мифических секретов.

Не успеваешь перевести дух, как перед тобой возникают танцующие Сильфиды - объемные световые проекции в человеческий рост. Мифические персонажи "кружат в танце" посредством проекции на сетку, то взмывая высоко в небо, то прячась между деревьями в темноте.

"Природа вдохновляет людей на создание мифов и сказок. Представьте себе прогулку по ночному лесу, вдали от городского шума. Мы отвыкли быть наедине с дикой природой, поэтому наша фантазия рождает таинственные и пугающие образы из силуэтов и звуков. Спустя некоторое время все органы чувств привыкают, воображение включается в полную силу, и мы начинаем чувствовать удивительную связь с окружающим миром", - сказал арт-директор и куратор фестиваля "Вдохновение-2017" Жюльен Павийяр, слова которого приводит руководство парка.

Не теряя бдительность

Двигаясь по маршруту "Волшебного леса", нельзя терять бдительность, тайны и загадки сопровождают гостей парка буквально на каждом шагу. Вот прямо на тебя летит стая птиц, ползет гигантский паук или скачет галопом лошадь - световые 3D-фигуры не оставляют равнодушными даже самых невозмутимых.

Если вдруг покажется, что стало темно и тихо, из-за деревьев непременно покажется мифический персонаж или лесной обитатель, игриво подмигнет и скроется, как его и не бывало. Необычную флору и фауну волшебного леса дополняют светящиеся грибы на опушке леса, подводные птицы и летающие рыбы, безмолвно кочующие в нескольких метрах над уровнем воды.

Самым впечатлительным предлагается понаблюдать за извержением вулкана или полетом ведьм под неизменный аккомпанемент этих сказочных персонажей - зловещий вой и смех. А для романтиков и мечтателей уготовлено отдельное завораживающее пространство - в роще со светящимися деревьями можно понаблюдать за тысячей падающих звезд.

"Нейронные связи" — инсталляция французского художника-технолога по свету Фредерика Амону. Шнур с голубыми светодиодами, натянутый в кронах деревьев, подчеркивает "естественные декорации", которые создала сама природа. Французский дизайнер Мурка Глоговски представила инсталляции "Лесные травы" и "Магические лесные ягоды". Седрик Ле Борн привез на фестиваль "Магическую лань" и "Замершую птицу" - скульптуры, созданные из сотен светодиодных лампочек.

В "волшебном лесу" также можно увидеть кинетическую скульптуру "Лошадь ночи" Реми Брюна, "Коконы" бельгийского скульптора Димитрия Паримероса. Гийом Бейна воссоздал свой проект "Aurora", в котором задействованы более 500 электромагнитных датчиков. Реагируя на движение, они откликаются звуками и огнями, вспыхивающими в темноте.

Проект "Першлумы" художника Эрика Баррэ представляет собой пчелиные улья из прутьев, подсвеченных изнутри. Баррэ также стал автором "Небесных люмильеров" и световых птичьих гнезд "Нидлумы" из ивовых веток.

Поиск новых форматов

Как отметили в дирекции парка ВДНХ, фестиваль "Вдохновение" за два предыдущих года посетили более 15 млн человек. Каждый год фестиваль исследует разные грани искусства: музыкальные произведения, история театра и драматургии, мультимедиа, импровизация, сотворчество.

"Реконструкция, проходящая сейчас на территории ВДНХ, заставила искать новые форматы для фестиваля. Лесная часть парковой зоны "Останкино" и стала для нас той самой "природой вдохновения", подарив идею сделать что-то необычное и волшебное. И результатом совместного творчества с европейскими коллегами стала эта уникальная программа на стыке искусства, мультимедиа и импровизации", - пояснила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

По традиции "Вдохновение" закроется 1 августа, в день рождения ВДНХ, захватывающим светопроекционным шоу при участии симфонического оркестра "Русская филармония".