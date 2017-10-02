Развитие туризма на Северном Кавказе потребует 17,6 млрд руб. из бюджета до 2020 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Развитие туристического кластера на Северном Кавказе потребует 17,6 млрд рублей бюджетных средств до конца 2020 года. Такие данные следуют из паспорта государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

Меры, направленные на развитие туризма в регионе, предусматривают создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в регионе, привлечение необходимых средств инвесторов, что в свою очередь должно привести к отсутствию необходимости дополнительного бюджетного финансирования.

В ходе реализуемых мер значительно вырастет протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс. Если по итогам 2017 года она составит всего 967 метров, то уже по итогам 2018 года - 10 тыс. 689 метров. Данных по остальным годам в документе не приводится.

При этом предполагается, что резиденты особых экономических зон туристического кластера Северного-Кавказа вложат в инвестпроекты в 2017 году чуть больше 144 млн рублей, в 2018 году - почти 2,8 млрд рублей, в 2019 году - 4 млрд рублей и почти столько же в 2020 году.

В результате по итогам 2020 года в туристической отрасли региона будет создано почти 1,7 тыс. рабочих мест, а объем выручки от продажи продукции за вычетом НДС и акцизов составит по итогам 2020 года почти 2,5 млрд рублей.