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Ввод трех детсадов в КЧР позволит почти вдвое сократить очередь среди детей до трех лет

В стране Северный Кавказ
2 октября, 11:49 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, октября. /ТАСС

Сейчас в республике на 100% обеспечены местами в детсадах дети в возрасте от трех до семи лет

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ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Три новых детских сада в Карачаево-Черкесии (КЧР), два из которых уже открылись, а еще один начнет работать на этой неделе, дадут 700 новых мест и позволят почти вдвое сократить очередь в детсады среди детей до трех лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

"В станице Зеленчукской и ауле Икон-Халк уже открыты детсады на 300 и 200 мест соответственно, в селе Учкекен открытие детского сада на 200 мест состоится на этой неделе. Ввод новых мест позволит сократить очередность среди детей до трех лет почти вдвое", - сообщили в министерстве.

Также к 1 сентября в ауле Кара-Паго сдали в эксплуатацию образовательный комплекс, совмещающий школу на 120 мест и детский сад на 40 мест. Как сообщают в министерстве, до конца 2017 года по 75 мест планируется создать при новых школах в ауле Псаучье-Дахе и селе Холоднородниковском.

Сейчас в республике на 100% обеспечены местами в детсадах дети в возрасте от трех до семи лет.

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