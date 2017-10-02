Инновационный медицинский кластер будет создан в Минводах в 2020 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инновационный медицинский кластер будет создан на территории Кавказских Минеральных Вод в 2020 году. Об этом говорится в паспорте государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

В результате в регионе будет создана современная медицинская инфраструктура, будут развиваться медицинские программы в области санаторно-курортного лечения и реабилитации, будут локализованы на территории Минвод современные производства фармацевтической и медицинской продукции для развития импортозамещения, будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, отмечается в документе.

Предполагается, что объем инвестиций, помимо бюджетных средств, составит 39,2 млрд рублей до конца 2020 года, в то время, как из бюджета планируется выделить 17,4 млрд рублей.