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Инновационный медицинский кластер будет создан в Минводах в 2020 году

В стране Северный Кавказ
2 октября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Объем инвестиций составит 39,2 млрд рублей до конца 2020 года

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инновационный медицинский кластер будет создан на территории Кавказских Минеральных Вод в 2020 году. Об этом говорится в паспорте государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

В результате в регионе будет создана современная медицинская инфраструктура, будут развиваться медицинские программы в области санаторно-курортного лечения и реабилитации, будут локализованы на территории Минвод современные производства фармацевтической и медицинской продукции для развития импортозамещения, будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, отмечается в документе.

Предполагается, что объем инвестиций, помимо бюджетных средств, составит 39,2 млрд рублей до конца 2020 года, в то время, как из бюджета планируется выделить 17,4 млрд рублей.

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