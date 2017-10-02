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Более 20 предприятий АПК Кабардино-Балкарии примут участие в "Золотой осени-2017"

В стране Северный Кавказ
2 октября, 12:57 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, октября. /ТАСС

Делегацию республики на форуме будет представлять министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров

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НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Более 20 сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие в работе 19-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017". Гостям будет предложено отведать яблоки, консервную, молочную и колбасную продукцию, производимую в республике, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве сельского хозяйства КБР.

Как следует из материалов ведомства, ООО "Сады Эльбруса", "Сады Баксана" и "Фрукт-Трейд" представят на выставке яблоки, яблочные чипсы и сок. Минеральную воду, пиво и безалкогольные напитки в ассортименте повезут ООО "Кристал-Терек" и "Халвичный завод "Нальчикский". "Нальчикский молочный комбинат" покажет широкий ассортимент своей продукции. Мясо птицы и колбасные изделия повезет ООО "Велес-Агро" и СХПК "Ленинцы".

В Кабардино-Балкарии хорошо развита консервная промышленность, эту продукцию также смогут оценить посетители выставки. Концерн "ЗЭТ" везет в Москву вина и шампанское, ООО "Жако" - кондитерские изделия в ассортименте.

Как отметили в минсельхозе субъекта, делегацию КБР на форуме возглавит первый зампред правительства - министр сельского хозяйства Сергей Говоров. Представители республики планируют также участие в мероприятиях форума, "круглых столах", заседаниях и дискуссиях.

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