Подведены промежуточные итоги реализации проектов ОНФ в Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии (КБР) подвело промежуточные итоги реализации в регионе проектов "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ - Карта убитых дорог", "Народная оценка качества", а также работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального отделения.
"Сейчас в Нальчике завершаются работы по реконструкции 80 дворов, инициативы и пожелания граждан - участников федерального проекта должны быть учтены в последующие этапы реализации госпрограммы. Зафиксированные недочеты, а также способы их решения будут сформулированы на региональной конференции Народного фронта и войдут в перечень общественных предложений, которые традиционно направляются нами властям Кабардино-Балкарии", - цитируют в пресс-службе сопредседателя регионального штаба ОНФ в КБР Любовь Хутуеву.
Региональная конференция ОНФ, о которой идет речь, состоится в первой декаде ноября.
Сообщается, что с момента запуска интерактивной карты свалок на интернет-ресурсе проекта ОНФ "Генеральная уборка" жители КБР отметили 20 стихийных свалок, 16 из которых ликвидированы. В рамках проекта "Карта убитых дорог" в республике завершается ямочный ремонт на 25 отрезках дорожного полотна, всего на сайт "Карта убитых дорог" в КБР нанесено 66 проблемных участков, за ремонт которых проголосовали более 1 тыс. человек. При этом, по данным ОНФ, Нальчик вошел в список российских городов с самыми плохими дорогами, хотя дорожная инфраструктура в столице республики с 2015 года улучшилась.