Более 30 студентов принимают участие в соревнованиях WorldSkills во Владикавказе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Открытый отборочный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills стартовал в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом ТАСС сообщили в вузе.
"Чемпионат будет проходить со 2 по 4 октября. В нем принимают участие более 30 студентов вузов Северной Осетии и Ставропольского края. СОГУ присоединился к движению WorldSkills Russia в этом году. Подписано соответствующее соглашение с гендиректором союза "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" Робертом Уразовым, документ подразумевает организацию совместных мероприятий в рамках Worldskills Russia", - сказал собеседник агентства.
Участники будут соревноваться по трем компетенциям: веб-дизайн, технология моды, сетевое и системное администрирование. В рамках чемпионата планируется проведение деловой и профориентационной программы. Национальный финал межвузовского чемпионата состоится 29-30 ноября текущего года. В финале встретятся около 300 конкурсантов, показавших наиболее высокие результаты, которые будут состязаться в 30 компетенциях.
Ранее СОГУ уже становился соорганизатором регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и чемпионата JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника".
Вузовские соревнования по профессиональному мастерству - третье направление, которое развивает WorldSkills Russia. Помимо него, в России проводятся состязания среди студентов колледжей и техникумов в возрасте 16-22 года, также проводятся отраслевые чемпионаты. Самый крупный из них - WorldSkills Hi-Tech - проходит на производственных площадках крупнейших российских компаний для молодых рабочих в возрасте от 16 до 28 лет. Два других чемпионата - DigitalSkills и AgroSkills - ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс.
Цель соревнований - повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей. Кроме того, участие в таких соревнованиях дает возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.