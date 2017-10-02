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Участники форума сельской молодежи в Дагестане представили социальные и бизнес-проекты

В стране Северный Кавказ
2 октября, 16:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, октября. /ТАСС

Всего было представлено около 20 проектов

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МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Третий Всекавказский форум сельской молодежи завершился в Дагестане. За четыре дня его участники - всего около 300 человек из 12 регионов России - представили социальные, сельскохозяйственные и бизнес-проекты, рассказал ТАСС в понедельник заместитель председателя Российского союза сельской молодежи (РССМ), руководитель дагестанского отделения РССМ и замминистра по делам молодежи Дагестана Камиль Саидов.

"Мы подготовили образовательную программу и выстроили ее так, чтобы ребята могли и социальные проекты представить, и бизнес-проекты (всего порядка 20 проектов - прим. ТАСС). Участники разделились на группы и готовили свои проекты. По итогу эксперты оценивали их, чтобы ребята в будущем могли проекты свои реализовывать", - пояснил он.

По словам Саидова, больше всего экспертов заинтересовал проект проведения донорских акций, который направлен на то, чтобы как можно больше людей сдавали кровь и тем самым спасали жизни. Кроме того, участники представили проекты поисковых отрядов и проведения субботников на селе. "У нас основная задача - закрепить молодежь на селе, чтобы молодежь могла самореализовываться на сельских территориях", - сказал Саидов, добавив, что также участники выработали предложения по развитию сельских территорий.

Форум проходил с 29 сентября по 2 октября в республиканском оздоровительно-образовательном центре "Солнечный берег". Организатором форума является дагестанское региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" при поддержке министерства по делам молодежи республики.

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