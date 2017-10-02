Власти Ингушетии за пять лет обеспечили местами в детсадах более 60% детей в регионе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Ингушетии за последние пять лет обеспечило местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. Об это в понедельник ТАСС сообщил министр образования и науки республики Юсуп Костоев.

"С 2012 года по 1 сентября 2017 года было создано более 16 тыс. мест, в том числе в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (МРСДО). Это позволило обеспечить дошкольным образованием более 60% детей от общего количества детей в возрасте от трех до семи лет. В декабре 2017 года планируется сдача еще трех детских садов на 630 мест", - сказал Костоев.

По словам министра, в очереди в дошкольные образовательные организации остаются еще 8305 детей. В 2018 году предусмотрено завершение строительства четырех объектов дошкольного образования на 880 мест.