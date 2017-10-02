Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 человек участвуют в страйкбол-квесте "Битва за Кавказ" в Грозном

В стране Северный Кавказ
2 октября, 17:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, октября. /ТАСС

В соревновании принимают участие восемь команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Исторический страйкбол-квест "Битва за Кавказ", который в этом году впервые проходит в Чечне, собрал на окраине Грозного более 100 участников со всего Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями регионального министерства по делам молодежи Ислам Бельтиев.

"В Чечне страйкбол-квест "Битва за Кавказ" проходит впервые и приурочен к годовщине освобождения Кавказа. К нам приехали более 100 человек из всех регионов Северного Кавказа. Проходит мероприятие в Заводском районе Грозного на специально подготовленной площадке", - отметил он.

В понедельник пройдут полуфинальные игры, а во вторник - финальные. Всего участвуют восемь команд, в том числе сборная СКФО, которую ввели дополнительно из-за большого количества желающих. Участники квеста соревнуются не только в стрельбе - им необходимо решить задачи и расшифровать коды, попутно отбиваясь от врага.

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в борьбе за стратегически важный регион. Битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама