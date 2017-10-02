Более 100 человек участвуют в страйкбол-квесте "Битва за Кавказ" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Исторический страйкбол-квест "Битва за Кавказ", который в этом году впервые проходит в Чечне, собрал на окраине Грозного более 100 участников со всего Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями регионального министерства по делам молодежи Ислам Бельтиев.

"В Чечне страйкбол-квест "Битва за Кавказ" проходит впервые и приурочен к годовщине освобождения Кавказа. К нам приехали более 100 человек из всех регионов Северного Кавказа. Проходит мероприятие в Заводском районе Грозного на специально подготовленной площадке", - отметил он.

В понедельник пройдут полуфинальные игры, а во вторник - финальные. Всего участвуют восемь команд, в том числе сборная СКФО, которую ввели дополнительно из-за большого количества желающих. Участники квеста соревнуются не только в стрельбе - им необходимо решить задачи и расшифровать коды, попутно отбиваясь от врага.

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в борьбе за стратегически важный регион. Битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях.