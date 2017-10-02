Ставрополье подпишет на "Золотой осени" соглашения о сотрудничестве на 34 млрд рублей

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ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Делегация Ставропольского края планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве на 34 млрд рублей на XIX российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", сообщили в понедельник ТАСС в министерстве сельского хозяйства края.
"Для дальнейшего развития инвестиционного и производственного потенциала отрасли в рамках выставки будет подписано семь соглашений о сотрудничестве на общую сумму 34 млрд рублей", - рассказали ТАСС в министерстве.
Всего представлять Ставрополье на форуме будут более 100 предприятий и организаций, в том числе холдинг "ЭКО-культура", инвестиционная компания ИРРИКО, "Агро-плюс", "Сады Ставрополья", "Весна". Основное внимание уделено теме производства овощей.
"Представители Ставрополья планируют также участие в мероприятиях форума, круглых столах, заседаниях и дискуссиях", - сообщили в министерстве.