Ставрополье подпишет на "Золотой осени" соглашения о сотрудничестве на 34 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Делегация Ставропольского края планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве на 34 млрд рублей на XIX российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", сообщили в понедельник ТАСС в министерстве сельского хозяйства края.

"Для дальнейшего развития инвестиционного и производственного потенциала отрасли в рамках выставки будет подписано семь соглашений о сотрудничестве на общую сумму 34 млрд рублей", - рассказали ТАСС в министерстве.

Всего представлять Ставрополье на форуме будут более 100 предприятий и организаций, в том числе холдинг "ЭКО-культура", инвестиционная компания ИРРИКО, "Агро-плюс", "Сады Ставрополья", "Весна". Основное внимание уделено теме производства овощей.

"Представители Ставрополья планируют также участие в мероприятиях форума, круглых столах, заседаниях и дискуссиях", - сообщили в министерстве.