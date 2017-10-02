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Лучшие учителя Ставрополья получат премии по 200 тыс. рублей

В стране Северный Кавказ
2 октября, 18:00 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 2, октября. /ТАСС

Всего премии получит 21 педагог

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ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Лучшие учителя Ставропольского края к профессиональному празднику получат премии по 200 тыс. рублей, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.

"Ко Дню учителя 21 лучший преподаватель школ Ставрополья получит денежную премию - ее размер составит 200 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба.

Конкурс на звание лучшего учителя Ставропольского края проводится уже больше 10 лет. За эти годы лучшими учителями Ставрополья были признаны 1147 педагогов. В 2017 году для участия в конкурсе было подано 87 заявок из 32 территорий Ставропольского края (46% заявок пришли от учителей сельских школ, а 54% от - городских).

Конкурсный отбор лучших учителей проводился на основании семи критериев, в их числе высокие результаты обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся, наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональном сообществе, обеспечение непрерывности собственного профессионального образования и ряд других. В жюри вошли представители четырех экспертных организаций, победителей определяли в ходе открытого голосования.

В число лидеров конкурса вошли представители восьми территорий края: Арзгирского, Буденновского, Изобильненского, Петровского, Шпаковского районов, городов Пятигорска, Ставрополя и Георгиевского городского округа. Один победитель работает в организации профессионального образования.

Чествование и награждение победителей конкурса состоится в канун Дня учителя 4 октября 2017 года в Ставропольском дворце детского творчества.

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