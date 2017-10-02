Площадь озимых в Дагестане планируют увеличить в 2017 году на 3,4% - до 90 тыс. га

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Аграрии Дагестана приступили к севу озимых зерновых культур. Площадь сева планируется увеличить на 3,4% по сравнению с показателем 2016 года, сообщила в понедельник ТАСС представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Хадижат Магомедрасулова.
"Аграрии приступили к севу без отставания по срокам, погода не помешала. Планируется засеять озимыми 90 тыс. га, что на 3 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом", - сказала Магомедрасулова. Среди передовиков она назвала Кизлярский и Хасавюртовский районы, где уже засеяли более 1 тыс. га.
Одновременно дагестанские фермеры собирают урожай других культур. Уже собрано более 23 тыс. тонн риса, более 84 тыс. тонн кукурузы и около 10 тыс. тонн подсолнечника.