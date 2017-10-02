В КБР за девять месяцев собрали на 26% больше плодов и ягод, чем годом ранее

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) собрали более 170 тыс. тонн плодово-ягодной продукции за девять месяцев 2017 года, рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 26%. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Производство плодово-ягодной продукции по итогам девяти месяцев превышает 170 тысяч тонн, или 126% к уровню того же периода 2016 года", - сказал первый зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Сергей Говоров, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что эти данные Говоров привел на совещании с главой КБР по результатам социально-экономического развития республики за девять месяцев 2017 года.

Говоров также сообщил, что по итогам 2017 года производство зерновых и зернобобовых культур в КБР составит около 1 млн тонн.

По его данным, в 2017 году в рамках соглашения между правительством КБР и Минсельхозом РФ региону оказана государственная поддержка в размере 900 млн рублей. Общий объем субсидий по итогам года составит около 2 млрд рублей.

"Самое главное, чтобы эти средства доходили до тех, кому положено, распределялись объективно и прозрачно", - цитирует пресс-служба главу КБР Юрия Кокова.