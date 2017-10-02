Парламент Ингушетии рассмотрел законопроекты, которые могут пополнить бюджет

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Ингушетии приняли в первом чтении законопроекты, которые позволят увеличить поступления в региональный бюджет на 100 млн рублей, сообщил ТАСС председатель парламента Зялимхан Евлоев.

"В рамках подготовки проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год у нас в парламенте рассмотрены и приняты в первом чтении пять законопроектов. Принятие этих поступивших от главы региона законопроектов позволят более чем на 100 млн [рублей] увеличить доходы бюджета региона", - сказал он.

В частности, по его словам, изменения в региональный закон об инвестиционной деятельности предполагают, что для бизнесменов, реализующих инвестпроекты и арендующих государственное имущество, ставка арендной платы будет уменьшена до 95% от ее обычного размера. Другие законопроекты направлены на стимулирование предпринимательской деятельности, предусматривают введение налоговых каникул для отдельных видов деятельности. "Предприниматели, решившие заняться рыболовством, уходом за детьми в дневное время, ремонтом предметов личного использования и хозяйственно-бытового назначения, на два года будут освобождены от уплаты налогов", - сказал Евлоев.

В региональном бюджете этого года общий объем доходов запланирован на уровне более 17,1 млрд рублей, в том числе собственные доходы бюджета составляют более 3,7 млрд рублей. Общий объем расходов равен 17,5 млрд рублей.