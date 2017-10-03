Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индекс промышленного производства в Дагестане за восемь месяцев вырос более чем на треть

В стране Северный Кавказ
3 октября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Показатель увеличился в основном за счет роста производства на предприятиях машиностроения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Дагестане за восемь месяцев 2017 года увеличился на 35,2%, в основном за счет роста промпроизводства на предприятиях машиностроения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики.

"Сохраняется положительная динамика развития, индекс промышленного производства за январь-август составил в целом 135,2%. Высокие темпы роста отмечены по виду деятельности "обрабатывающие производства", которые в основном обеспечивают предприятия машиностроительного комплекса", - пояснили в агентстве.

Наибольший рост промышленного производства продемонстрировали Кизлярский электромеханический завод - в 2,4 раза, завод "Дагдизель" - в 1,9 раза, завод им. Гаджиева - в на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом отдельные предприятия, не входящие в машиностроительный комплекс, показали падение объемов производства, что "в основном связано со снижением заказов", добавили в агентстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама