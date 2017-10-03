Индекс промышленного производства в Дагестане за восемь месяцев вырос более чем на треть

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Дагестане за восемь месяцев 2017 года увеличился на 35,2%, в основном за счет роста промпроизводства на предприятиях машиностроения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики.
"Сохраняется положительная динамика развития, индекс промышленного производства за январь-август составил в целом 135,2%. Высокие темпы роста отмечены по виду деятельности "обрабатывающие производства", которые в основном обеспечивают предприятия машиностроительного комплекса", - пояснили в агентстве.
Наибольший рост промышленного производства продемонстрировали Кизлярский электромеханический завод - в 2,4 раза, завод "Дагдизель" - в 1,9 раза, завод им. Гаджиева - в на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом отдельные предприятия, не входящие в машиностроительный комплекс, показали падение объемов производства, что "в основном связано со снижением заказов", добавили в агентстве.