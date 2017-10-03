На горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии выпал первый снег

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал у подножия Эльбруса, где расположен горнолыжный курорт, сообщили во вторник ТАСС в Гидрометцентре Кабардино-Балкарии (КБР).

"В Приэльбрусье на горе Чегет зафиксирована первая высота снега - 2 см. Сейчас там температура воздуха опустилась до минус 3,5 градуса и идет слабый мокрый снег", - сообщила синоптик Центра. Она также отметила, что погода в республике существенных изменений не претерпит. "В ближайшее время на территории Кабардино-Балкарии существенных изменений по погоде не ожидается. Температура воздуха по прогнозу на 3 октября днем прогреется от плюс семи до плюс 12 градусов, ночью ожидается от нуля до плюс пяти градусов. Местами слабые умеренные осадки", - уточнили в Гидрометцентре.

Снег прошлой ночью выпал и в альплагере "Безенги", расположенном в Черекском районе КБР.

"Прошлой ночью выпало не менее 2 см снега. У нас это уже вторая попытка. На данный момент термометр показывает ноль градусов (лагерь расположен на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС директор базы Алий Анаев.