На горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии выпал первый снег

Стадион "Фишт" в Сочи готов к ЧМ-2018Спорт 3 октября, 11:21
Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера СигалаСпорт 3 октября, 11:18
Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психикуОбщество 3 октября, 11:07
В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"Новости партнеров 3 октября, 10:58
ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плануСпорт 3 октября, 10:58
На Южном Урале создана энергоэффективная сеть наружного освещения городаНовости партнеров 3 октября, 10:48
Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%Спорт 3 октября, 10:42
Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психикиОбщество 3 октября, 10:31
На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал у подножия Эльбруса, где расположен горнолыжный курорт, сообщили во вторник ТАСС в Гидрометцентре Кабардино-Балкарии (КБР).
"В Приэльбрусье на горе Чегет зафиксирована первая высота снега - 2 см. Сейчас там температура воздуха опустилась до минус 3,5 градуса и идет слабый мокрый снег", - сообщила синоптик Центра. Она также отметила, что погода в республике существенных изменений не претерпит. "В ближайшее время на территории Кабардино-Балкарии существенных изменений по погоде не ожидается. Температура воздуха по прогнозу на 3 октября днем прогреется от плюс семи до плюс 12 градусов, ночью ожидается от нуля до плюс пяти градусов. Местами слабые умеренные осадки", - уточнили в Гидрометцентре.
Снег прошлой ночью выпал и в альплагере "Безенги", расположенном в Черекском районе КБР.
"Прошлой ночью выпало не менее 2 см снега. У нас это уже вторая попытка. На данный момент термометр показывает ноль градусов (лагерь расположен на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС директор базы Алий Анаев.