Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии выпал первый снег

В стране Северный Кавказ
3 октября, 10:16 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 3, октября. /ТАСС

Высота снега на горе Чегет составляет 2 см

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал у подножия Эльбруса, где расположен горнолыжный курорт, сообщили во вторник ТАСС в Гидрометцентре Кабардино-Балкарии (КБР).

"В Приэльбрусье на горе Чегет зафиксирована первая высота снега - 2 см. Сейчас там температура воздуха опустилась до минус 3,5 градуса и идет слабый мокрый снег", - сообщила синоптик Центра. Она также отметила, что погода в республике существенных изменений не претерпит. "В ближайшее время на территории Кабардино-Балкарии существенных изменений по погоде не ожидается. Температура воздуха по прогнозу на 3 октября днем прогреется от плюс семи до плюс 12 градусов, ночью ожидается от нуля до плюс пяти градусов. Местами слабые умеренные осадки", - уточнили в Гидрометцентре.

Снег прошлой ночью выпал и в альплагере "Безенги", расположенном в Черекском районе КБР.

"Прошлой ночью выпало не менее 2 см снега. У нас это уже вторая попытка. На данный момент термометр показывает ноль градусов (лагерь расположен на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС директор базы Алий Анаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама