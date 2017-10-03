Посевная площадь озимых в Ингушетии увеличилась в 2017 году на 1 тыс. га - до 17 тыс. га

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МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Ингушские аграрии расширили в 2017 году площадь посева озимых культур на 1 тыс. га за счет увеличения засева ячменя - до 17 тыс. га, сообщил во вторник ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.
"В Ингушетии началась осенняя посевная кампания. Всего предстоит вспахать 17 тыс. га, что на 1 тыс. га больше, чем в прошлом году. Фактически увеличение площадей произойдет из-за увеличения засева ячменя, сев которого уже начался. Также аграрии начали сеять пшеницу, горчицу и рапс", - сказал Албаков.
Для подготовки почвы и семенного материала для посева озимых зерновых культур под урожай 2018 года в республике выделено 25 тыс. га.
Ранее сообщалось, что из-за засухи, которая в июле установилась в Ингушетии, погибла почти половина всех посевов яровых культур. Также не сформировался початок у кукурузы, семечки у подсолнечника. Всего в регионе из-за жары пострадало более 20 тыс. га посевов этих культур. В Ингушетии был объявлен режим ЧС.