Флаги России и Кабардино-Балкарии установлены на вершине горы Манаслу в Гималаях

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Участники восхождения на гору Манаслу в Гималаях установили на высоте более 8 тыс. метров флаги России и Кабардино-Балкарии. Восхождение заняло 34 часа и стало одним из самых быстрых, сообщил во вторник ТАСС спасатель международного класса Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России (подразделение Нальчик) Азнаур Аккаев.

"Было совершено восхождение на гору Манаслу (8163 метра) в Гималаях. Мы установили на вершине… флаги России, Кабардино-Балкарии, флаг МЧС России. Восхождение было совершено в рамках международной экспедиции", - уточнил Аккаев.

По его словам, он и его напарник - проводник Чатур Таманг - совершили восхождение на Манаслу в этом сезоне одними из первых. Им удалось подняться из первого лагеря (5,8 тыс. метров) на вершину горы и спустится обратно всего за 34 часа.

"Стандартно альпинисты сначала останавливаются на ночлег в промежуточных лагерях и начинают восхождение из четвертого лагеря (7400 метров). Мы же прошли без остановок в промежуточных лагерях, без полной акклиматизации, поэтому даже именитые альпинисты были удивлены. Сложности были - ветер, особенно ночью, низкие температуры, на подходах к вершине - ледники, трещины. Но безопасность была продумана, на все обращалось внимание", - добавил Аккаев.

Он заметил, что после их восхождения на вершину горы Манаслу поднимались еще несколько экспедиций. При этом флаг Кабардино-Балкарии был также водружен известной альпинисткой из Нальчика Кариной Мезовой, которая находилась в составе экспедиции клуба "7 Вершин". Накануне альпинисты вернулись в Кабардино-Балкарию.

Азнаур Аккаев занимается альпинизмом 18 лет. В мае этого года он совершил восхождение на самую высокую гору в мире - Эверест. Также Аккаев участвовал в более чем 200 спасательных операциях, которые проводились в тяжелейших условиях высокогорья. Манаслу (также Кутанг) - гора в Гималаях, главная вершина которой - восьмой по высоте восьмитысячник мира. Первый раз гора была покорена участниками японской экспедиции в 1956 году.