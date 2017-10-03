Единственный в КЧР сахарный завод намерен вдвое увеличить переработку сырья

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Единственный в Карачаево-Черкесии сахарный завод планирует в 2018 году вдвое увеличить производительность и перерабатывать до 8 тыс. тонн свеклы в сутки, сообщил во вторник ТАСС исполняющий обязанности генерального директора предприятия Рамазан Бердиев.

"В феврале этого года мы начали модернизацию завода, вложили уже более 200 млн рублей. В 2016 году завод перерабатывал 2,8 тыс. тонн свеклы в сутки, на сегодня мы уже можем перерабатывать до 4 тыс. тонн. В октябре будем ставить второй диффузионный аппарат, который предусмотрен проектом предприятия, но по неизвестным мне причинам был снят. Это позволит в 2018 году выйти на переработку уже 8 тыс. тонн сырья", - сказал Бердиев.

Он отметил, что завод с одним диффузионным аппаратом нерентабелен. "Наша ТЭЦ рассчитана изначально на два аппарата и потребляет газа за 130 дней работы завода, где-то на 120-130 млн рублей. За эту же сумму со вторым диффузионным аппаратом будем перерабатывать вдвое больше", - добавил Бердиев.

По его данным, на 2 октября завод принял на переработку 93 тыс. тонн свеклы.

"Карачаево-Черкесский сахарный завод" работает с 1964 года и является системообразующим предприятием для экономики поселка Эркен-Шахар и всего Ногайского района Карачаево-Черкесии. Это единственный крупный налогоплательщик муниципалитета и единственный сахарный завод на территории КЧР. На предприятии работают около 400 человек.