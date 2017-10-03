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Участники конференции в Черкесске обсудят развитие кавказских языков и сохранение традиций

В стране Северный Кавказ
3 октября, 14:55 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, октября. /ТАСС

В конференции примут участие около 30 ученых из разных регионов России, а также Абхазии, Азербайджана и с Украины

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ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Участники научной конференции "Карачаево-Черкесия в социокультурном пространстве Кавказа", открывающейся в Черкесске 4 октября, обсудят вопросы развития кавказских языков и сохранения традиций, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете мероприятия.

"Конференция проводится в рамках празднования 25-летия образования Карачаево-Черкесии и 85-летия образования республиканского института гуманитарных исследований. Ожидается участие около 30 ученых не только из нашей республики, но и из Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Саратовской и Ростовской областей, а также из зарубежных стран - Абхазии, Азербайджана и с Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа конференции будет проходить по четырем направлениям: "Кавказ: история и современность", "Культура народов Кавказа: традиции и новации", "Современное литературоведение в контексте диалога культур и времени. Фольклорное наследие и современность" и "Проблемы сохранения, функционирования и развития языков народов Кавказа на современном этапе".

Организатором встречи выступил Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований при правительстве КЧР.

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