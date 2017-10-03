Завод "Электроцинк" в Северной Осетии запустил цеха после остановочного ремонта

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершил ремонт цинкового производства и запустил основные цеха после остановки, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"В мероприятиях по выводу производства из ремонта были задействованы все технологические службы и цеха предприятия, пуск технологических цехов прошел в плановом режиме. 2 октября, к концу дня, электролитный цех выдал первые 150 тонн товарного цинка. За время остановочного ремонта, стартовавшего 5 сентября, цеховыми службами и подрядными организациями выполнено свыше тысячи мероприятий - это не только ремонты, но и ревизия, замена, монтаж, чистка производственного и энергетического оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем затрат на остановочный ремонт в текущем году подсчитывается, только на приобретение материалов и оборудования было потрачено более 46 млн рублей.

Помимо ремонтных работ, на заводе заменена санитарная труба сернокислотного цеха (СКЦ). Согласно проекту, ее высота составляет 72 метра, что на 12 метров выше прежней трубы, увеличение высоты конструкции позволит повысить степень рассеивания отходящих очищенных газов. Старая труба, построенная более 30 лет назад, отключена от технологической цепи и будет демонтирована.

"Вместе с предстоящим запуском нового конечного абсорбера, который завершит программу реконструкции СКЦ, мы выйдем на новый качественный уровень - современный и высокоэффективный - работы по утилизации обжиговых газов (отходящих после обработки продукции - прим. ТАСС) и, таким образом, сведем к минимуму как воздействие производства на окружающую среду, так и экологические риски", - приводятся в сообщении слова гендиректора ОАО "Электроцинк" Игоря Ходыко.

ОАО "Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии Российской Федерации, крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия - Алания. Сегодня "Электроцинк" производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.