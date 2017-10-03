В Северной Осетии создадут реестр придорожных участков земли

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во вторник поручил руководителям муниципальных образований (МО) республики сформировать реестр земель, прилегающих к федеральным трассам, с целью размещения на этих участках объектов придорожного сервиса.

"Эту работу надо провести, чтобы мы могли от них и доход получать и чтобы в дальнейшем, я надеюсь, когда у нас будет развиваться туризм, тем, кто захочет создать рабочее место там - создать кафе, магазин, пункт техобслуживания, - и для этого надо получить там земельный участок, могли это сделать без проблем и прозрачно. Их заявки должны рассматриваться оперативно", - сказал Битаров на совещании с главами МО и кабмином.

По его словам, особое внимание должно уделяться заявкам по созданию объектов придорожного сервиса вдоль Военно-Грузинской дороги, соединяющей Россию с Закавказьем и на Транскаме, ведущей в Южную Осетию.

Битаров поручил главам районов проработать проекты в данном направлении, помогать им в этом будет агентство развития Северной Осетии. "Правительство формирует бюджеты, в районах тоже ведется эта работа, включите в них разработку этих проектов", - сказал глава региона, отметив, что все проекты должны создаваться по единому архитектурному стилю, чтобы не портить проезд по живописным местам республики.