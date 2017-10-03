Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане стартовал конкурс среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс"

В стране Северный Кавказ
3 октября, 19:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

Соревнования в рамках чемпионата проходят по семи дисциплинам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями "Абилимпикс" стартовал во вторник в Дагестане. В церемонии открытия первенства, которое проходит 3-4 октября в детско-юношеской спортивной школе "Энергия" в Каспийске, приняли участие первый вице-премьер республики Анатолий Карибов и министр труда и соцразвития региона Расул Ибрагимов.

"Этот чемпионат является эффективным инструментом для профориентации, мотивации, трудоустройства - чтобы вы чувствовали себя комфортно, могли найти хорошую работу", - обратился Карибов к участникам соревнований. В свою очередь Ибрагимов выразил надежду, что конкурс станет для них "шагом в большую профессиональную карьеру". "Вы своим оптимизмом, упорством и личным трудом демонстрируете, на что способен человек, который ставит перед собой цель. Участие в чемпионате - уже большой подвиг", - добавил министр.

Соревнования в рамках "Абилимпикса" проходят по семи дисциплинам, в частности по психологии, адаптивной физкультуре, программированию, бисероплетению, народным и художественным промыслам. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-центра "Абилимпикс" Апай Ханарсланова, 36 участников чемпионата оценивают более 50 экспертов - преподаватели образовательных учреждений и работодатели.

"В первый и второй дни чемпионата помимо собственно соревнований пройдут конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, общественные слушания, а также заседания рабочих групп по вопросам инвалидности с участием представителей региональных и федеральных органов власти", - сказала Ханарсланова.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения "Абилимпикс" представляет собой сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, а уже в следующем году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году, победители региональных соревнований получают право участвовать в первенстве федерального уровня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама