В Дагестане стартовал конкурс среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс"

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями "Абилимпикс" стартовал во вторник в Дагестане. В церемонии открытия первенства, которое проходит 3-4 октября в детско-юношеской спортивной школе "Энергия" в Каспийске, приняли участие первый вице-премьер республики Анатолий Карибов и министр труда и соцразвития региона Расул Ибрагимов.

"Этот чемпионат является эффективным инструментом для профориентации, мотивации, трудоустройства - чтобы вы чувствовали себя комфортно, могли найти хорошую работу", - обратился Карибов к участникам соревнований. В свою очередь Ибрагимов выразил надежду, что конкурс станет для них "шагом в большую профессиональную карьеру". "Вы своим оптимизмом, упорством и личным трудом демонстрируете, на что способен человек, который ставит перед собой цель. Участие в чемпионате - уже большой подвиг", - добавил министр.

Соревнования в рамках "Абилимпикса" проходят по семи дисциплинам, в частности по психологии, адаптивной физкультуре, программированию, бисероплетению, народным и художественным промыслам. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-центра "Абилимпикс" Апай Ханарсланова, 36 участников чемпионата оценивают более 50 экспертов - преподаватели образовательных учреждений и работодатели.

"В первый и второй дни чемпионата помимо собственно соревнований пройдут конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, общественные слушания, а также заседания рабочих групп по вопросам инвалидности с участием представителей региональных и федеральных органов власти", - сказала Ханарсланова.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения "Абилимпикс" представляет собой сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, а уже в следующем году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году, победители региональных соревнований получают право участвовать в первенстве федерального уровня.