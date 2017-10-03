Ставрополье предлагает включить в госпрограмму развития СКФО проекты на 1,5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Ставрополье предлагает включить в госпрограмму развития СКФО два инвестиционных проекта на 1,5 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития края Валерий Сизов.

"Для участия в госпрограмме в 2018 году Ставропольским краем заявлены два инвестиционных проекта на получение господдержки. Общая стоимость проектов составляет 1,5 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, один проект предусматривает строительство завода для производства прицепной техники, что позволит на 2% сократить дефицит прицепной техники в России и обеспечить стабильное круглогодичное предложение на указанную технику. Другой предусматривает строительство тепличного комплекса по производству томатов на базе инновационного оборудования и внедрение последних разработок в направлении тепличных хозяйств с применением когенерационного энергетического комплекса.

"В рамках реализации проектов планируется увеличение количества рабочих мест на 326 единиц и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 140 млн рублей в год", - рассказал Сизов.

Министр отметил, что, согласно госпрограмме развитие СКФО в 2018-2020 годах, на предоставление субсидий субъектам СКФО предусмотрено 19,19 млрд рублей. Из них Ставропольскому краю в краткосрочной перспективе предусмотрено 2,6 млрд рублей, в том числе на 2018 и 2019 гг. по 500 млн рублей, в 2020 году - 1,6 млрд рублей.