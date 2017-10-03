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Мемориальная доска в память о врачах эвакогоспиталя времен ВОВ открыта в Черкесске

В стране Северный Кавказ
3 октября, 19:30 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, октября. /ТАСС

Госпиталь располагался на территории школы №10

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ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь подвига врачей и медсестер эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны открыта во вторник на здании школы №10 столицы Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Эвакогоспиталь" в Черкесске в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в честь медперсонала эвакуационного госпиталя №3189, который в годы Великой Отечественной войны располагался на территории школы №10",- сказал представитель мэрии. По его словам, у школы также размещен памятный стенд, рассказывающий о нелегких буднях эвакогоспиталя.

"Открытие мемориальной доски - результат кропотливой работы многих людей, которые хотят, чтобы в памяти будущего поколения нашей страны сохранились не только боевые подвиги, но и труд наших врачей и медсестер. Эвакогоспиталь №3189 - не единственный в Черкесске. Но это первый госпиталь, о котором вспомнили, чтобы больше не забыть", - сказал ТАСС председатель Карачаево-Черкесского Совета ветеранов войны, труда и военной службы Николай Такушинов.

В начале 2017 года активисты отделения ОНФ в Карачаево-Черкесии начали популяризовать историю действовавших в регионе эвакуационных госпиталей. Было установлено, что в тогдашней Карачаево-Черкесской автономной области в 1941-1945 годах действовало девять эвакогоспиталей, семь из них - в Черкесске. По мере полного восстановления материалов по эвакогоспиталям планируется установка памятных мемориальных досок на всех объектах, где это возможно.

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