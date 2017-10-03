Глава Северной Осетии потребовал скоординировать работу между депутатами главами районов

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров потребовал выстроить совместную работу вновь избранного парламента с главами администраций местного самоуправления республики, передает корресподент ТАСС.

"Прошу парламент выстроить работу с главами администраций местного самоуправления. Также необходимо оказать содействие по обеспечению приемными..., чтобы все фракции вели приемы в районах, в городе. Необходимо исполнять просьбы граждан, они за вас голосовали", - сказал он во вторник на совещании с главами муниципальных образований и кабмином республики.

Кроме того, глава республики поручил министерствам и ведомствам подготовить предварительные графики расходов на 2018 год. Сумма дотаций в республиканскую казну будет увеличена. Средства пойдут на исполнение "майских указов" президента, в том числе на повышение заработной платы.

"Мы проведем жесткие проверки по использованию бюджетного рубля, за который не у каждого министра болит душа. Проверим и освоенные средства... И начните снижать свои расходы, обратите внимание на работу своих многочисленных подведомственных организаций. Прошу подготовить мне динамику внебюджетных доходов по ГУПам (государственным унитарным предприятиям) с 2014 года", - сказал Битаров.