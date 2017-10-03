Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"

В стране Северный Кавказ
3 октября, 20:15 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, октября. /ТАСС

Автовокзал будет обслуживать до 50 маршрутов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Таиса Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Международный и межрегиональный автовокзал "Западный", который будет обслуживать до 50 маршрутов, открыли во вторник в Грозном. Проект полностью реализован за счет инвесторов.

"Это новое современное здание, в котором созданы прекрасные условия для качественного обслуживания пассажиров. Расширение сферы пассажирских перевозок, связывающих Чеченскую Республику с другими субъектами России и зарубежными странами, имеет большое значение для экономики республики", - сказал на церемонии открытия председатель парламента региона Магомед Даудов.

Автовокзал способен принимать и отправлять до 100 маршрутов ежедневно и обслуживать до 2 тыс. пассажиров в день. Площадь административного здания составляет 730 квадратных метров. Открытие нового объекта, по расчетам авторов проекта, создаст до 50 рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама