В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"

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ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Международный и межрегиональный автовокзал "Западный", который будет обслуживать до 50 маршрутов, открыли во вторник в Грозном. Проект полностью реализован за счет инвесторов.
"Это новое современное здание, в котором созданы прекрасные условия для качественного обслуживания пассажиров. Расширение сферы пассажирских перевозок, связывающих Чеченскую Республику с другими субъектами России и зарубежными странами, имеет большое значение для экономики республики", - сказал на церемонии открытия председатель парламента региона Магомед Даудов.
Автовокзал способен принимать и отправлять до 100 маршрутов ежедневно и обслуживать до 2 тыс. пассажиров в день. Площадь административного здания составляет 730 квадратных метров. Открытие нового объекта, по расчетам авторов проекта, создаст до 50 рабочих мест.