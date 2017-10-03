Глава Северной Осетии наградил лучших учителей в преддверии профессионального праздника

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил награды лучшим учителям республики в преддверии их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы и правительства республики во вторник.

День учителя отмечается в России 5 октября.

"Нет, наверное, такого человека, который не прошел бы через школу и ни разу не вспомнил своего первого учителя, а затем и классного руководителя, которые сделали для него все, чтобы воспитать в нем достойного человека, гражданина своей страны, привить ему любовь к знаниям. Вы отдаете все силы детям, за что хочу выразить огромную благодарность. Желаю вам здоровья, успехов и счастья. Пусть ученики вас чаще радуют", - сказал Битаров.

Указом главы республики за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия-Алания" присвоено заместителю директора СОШ №2 селения Кизляр Моздокского района Ирине Абаевой, старшему педагогу Северо-Осетинского государственного педагогического института Елене Иванковой, начальнику Владикавказского организационно-методического центра Управления образования администрации местного самоуправления Владикавказа Бэле Фидаровой.

Кроме того, звания "Заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания" удостоены учитель технологии СОШ №2 селения Эльхотово Казбек Икаев, преподаватель информатики лицея Владикавказа Людмила Куликова, учитель информатики СОШ №3 города Моздок Ольга Лапотникова, учитель начальных классов СОШ №41 Владикавказа Светлана Латышева, учитель осетинского языка и литературы СОШ №1 города Ардон Рита Лохова.