Около 300 студентов из регионов поучаствовали в форуме о новых профессиях в туризме в СКФУ

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Около 300 студентов из регионов РФ поучаствовали во всероссийском студенческом форуме "Новые профессии в сфере туризма и гостеприимства" в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"На площадке федерального вуза собрались около 300 студентов из Ставрополя, республик Северо-Кавказского федерального округа, Костромы, Волгограда, Саранска, Воронежа и других городов страны. В качестве экспертов приглашены выдающиеся исследователи и практики международного уровня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для участников мероприятия в программе не только лекции и круглые столы. "Гости Ставрополя также участвуют в игре-квесте "Городские исследования". Те, кто соберет в процессе выполнения заданий самую интересную информацию о краевом центре, получают интересные призы. А проектная игра "Творческая экономика и новые компетенции в туризме" поможет глубже вникнуть в проблемы базиса индустрии путешествий", - пояснили в пресс-службе.

Форум проходит на площадке вуза с 3 по 4 октября. Ранее сообщалось, что на базе СКФУ будет создан первый на Северном Кавказе центр компетенций по стандартам WorldSkills в сфере туризма и гостеприимства.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.