Новое водохранилище в горном Дагестане обеспечит водой почти 160 тыс. жителей

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Водохранилище, которое планируется создать в 2018-2020 годах в горах Дагестана, обеспечит водой 157 тыс. жителей трех районов республики - Левашинского, Сергокалинского и Каякентского, общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"В Левашинском районе будет построено водохранилище объемом 850 тыс. кубометров. Объект обеспечит водой более 157 тыс. жителей Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов. Строительные работы будут вестись в 2018-2020 годах", - говорится в сообщении.

Заполняться и подпитываться искусственный водоем будет из реки Хунних. На данный момент разработана проектно-сметная документация и получены необходимые государственные экспертизы.