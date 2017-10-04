Более 80 улиц отремонтируют в 2018 году в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы планирует отремонтировать в следующем году более 80 улиц в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации города.
"В 2018 году в Махачкале отремонтируют дороги на более чем 80 улицах. Работы будут вестись в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России". Планируется отремонтировать не только центральные улицы, но и периферийные", - сказал представитель мэрии.
Как сообщалось ранее, в этом году к концу октября в Махачкале отремонтируют 68 улиц, эти работы также ведутся в рамках программы "Безопасные и качественные дороги России".
Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в 2017 году и рассчитана до 2025 года, она предусматривает увеличение в городских агломерациях числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети агломераций, в 2025 году - 85%. В 2017 году финансирование проекта составило около 65 млрд рублей, из них 31 млрд выделен из федерального бюджета, 34 млрд - из бюджетов агломераций.